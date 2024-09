O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (10), a criação de um projeto de apoio emergencial à gestão de hospitais no Rio Grande do Sul, em resposta aos impactos causados pela enchente de maio. A iniciativa faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e conta com a colaboração do Hcor e do Hospital Moinhos de Vento (HMV).