Ampliação de serviços Notícia

RS terá mais de 160 novas unidades básicas de saúde financiadas pelo governo federal

Desse total, 134 serão custeadas no âmbito do Novo PAC, que abrange um projeto arquitetônico atualizado para construção de 1,8 mil postos em todo o Brasil. Outras 27 contarão com recursos emergenciais devido às enchentes e duas com emendas parlamentares

03/09/2024 - 16h59min Atualizada em 04/09/2024 - 12h06min