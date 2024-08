A noite de quinta-feira (22) ficou marcada por dois episódios de arritmia cardíaca no mundo do futebol. O primeiro envolveu o técnico Tite, durante jogo do Flamengo na Bolívia. O segundo caso ocorreu com o zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional do Uruguai, durante partida em São Paulo. Entenda o problema que afetou a ambos.