A doação de sangue é fundamental para garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusão. O baixo número de doadores, porém, é um problema enfrentado constantemente por muitos bancos de sangue do país. Com foco em aumentar o número de doações, a nova Corrente Sob Pressão (#CorrenteSobPressão) — ação da TV Globo em parceria com as 12 afiliadas, incluindo a RBS TV — convida a população a doar sangue em diferentes regiões do país a partir do dia 23, data de estreia da quinta e última temporada da série Sob Pressão.