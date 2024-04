Mesmo com o anúncio da compra de 12,5 milhões de doses contra a covid-19 pelo Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul ainda não tem previsão para receber uma nova remessa de vacinas. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), todos os municípios gaúchos precisam de imunizantes neste momento, mas a pasta federal não enviou orientações a respeito do repasse.