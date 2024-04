O RS teve aumento na cobertura vacinal em 16 dos 18 imunizantes disponibilizados para crianças de até dois anos no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2023, em comparação a 2022. Além disso, o Estado alcançou maior cobertura vacinal, em comparação ao Brasil, em pelo menos 17 vacinas para esse público. Os dados são de pesquisa realizada pelo Observatório de Saúde no Trabalho do Serviço Social da Indústria (Sesi), com base em informações do Ministério da Saúde.