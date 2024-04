Com a estrutura instalada e o devido financiamento, a rede de hospitais filantrópicos tem capacidade para enfrentar e resolver a atual crise da saúde no Rio Grande do Sul. A análise é do diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Júlio Flávio Dornelles de Matos, que participou de um debate sobre os desafios da saúde pública gaúcha nesta quarta-feira (3), ao lado de gestores de outras instituições na Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul).