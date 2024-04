Com seis emergências adultas de Porto Alegre superlotadas, pacientes que procuram as Unidades de Pronto Atendimento também enfrentam dificuldade e demora no atendimento. Na manhã desta quarta-feira (3), GZH circulou no Pronto Atendimento da Bom Jesus, Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul e na Unidade de Pronto Atendimento Moaycr Scliar, na zona norte de Porto Alegre.