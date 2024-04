O Hospital Ernesto Dornelles (HED) está com limitações no atendimento a pacientes nesta quarta-feira (3) devido à superlotação da Emergência. Pela manhã, a imagem de um cartaz fixado dentro da ala, informando sobre a suspensão de consultas a conveniados do IPE Saúde, circulou entre usuários e redes sociais. A assessoria de imprensa do hospital destacou, no entanto, que houve confusão na comunicação interna e que o cartaz foi removido do local.