Uma decisão judicial na tarde desta segunda-feira (1º) impediu o início da validade dos novos valores pagos pelo IPE Saúde pelos serviços e produtos em 13 hospitais de referência do Estado. A medida ampara instituições que atendem a mais de 60% da demanda do IPE Saúde no Estado, apontam informações da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do RS (Federação RS).