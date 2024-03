A pressão das associações hospitalares, que não aceitam a mudança na forma de pagamento adotada pelo IPE Saúde, não intimidou o governador Eduardo Leite, que está disposto a cumprir a lei. Isso significa que na próxima segunda-feira entra em vigor o novo sistema de pagamento dos serviços prestados, com reajuste nas diárias e procedimentos e fim do sobrepreço nos medicamentos. Com isso, o governo corrige uma distorção histórica, apontada como ilegal pela promotora Roberta Brenner de Moraes e pelos órgãos de controle do Estado.