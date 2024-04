O início do ano sinalizou o agravamento de um problema que se arrasta há anos no sistema de saúde na Capital. Há superlotação em diferentes hospitais da Capital, e neste ano o assunto virou pauta de busca por uma solução conjunta com o Estado . Uma das soluções sinalizadas é diminuir o fluxo de pessoas que moram fora de Porto Alegre, mas que se dirigem até o município para buscar atendimento. Desde 2022, metade das pessoas atendidas em hospitais de alta complexidade são moradores da Região Metropolitana ou do Interior.