Quase um ano depois de ser adquirido em leilão pela Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN), o antigo Hospital Parque Belém permanece de portas fechadas. A estimativa inicialmente anunciada era de que parte dos serviços fosse reaberta no prazo de 30 dias, com a disponibilização de 150 leitos. Entretanto, a entidade depende de verba pública para iniciar a reforma da estrutura localizada na zona sul de Porto Alegre. Há negociações em andamento com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e com o governo federal, mas ainda não é possível definir quando e em que condições ocorrerá a reabertura.