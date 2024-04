A prefeitura de Porto Alegre aguarda o aval do governo do Estado para dar início o processo de transferência de pacientes internados na Capital. O município afirma que a primeira saída já está assegurada, mas a Secretaria Estadual da Saúde (SES) ainda não confirmou. A ação, prevista para começar nesta sexta-feira (5), está incluída no plano de contingência firmado entre as duas partes para desafogar as emergências no município.