A segunda reunião para debater como serão encaminhados os desligamentos e as verbas rescisórias dos funcionários do Hospital de Alvorada e do Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, terminou com avanços tímidos na negociação. No encontro realizado nesta quinta-feira (4), no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), a Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), que administrava as instituições, reforçou que não tem condições de quitar os R$ 41 milhões aos funcionários dispensados. Com isso, ficou acordado que o governo do Estado avaliará a possibilidade de efetuar o pagamento de parte do valor.