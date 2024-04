O Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul (Cevs) confirmou, nesta sexta-feira (12), que há atraso no repasse de informações dos municípios sobre casos de dengue no RS. A alegação é de que, apesar da obrigação por parte das prefeituras em realizar as notificações, isso não vem ocorrendo no prazo adequado. Com isso, há divergência nos dados informados pelo Estado e algumas cidades, como Porto Alegre e Canoas, na Região Metropolitana, por exemplo.