Com o sistema de saúde pública sobrecarregado pelo aumento de casos de dengue, a prefeitura de Canoas anunciou a abertura, até o final do mês, de um hospital de campanha que ampliará o atendimento à população e será anexo à Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão. A nova estrutura fica no bairro Guajuviras, região que concentra quase 20% dos casos confirmados. Em uma semana, Canoas pulou de 1.889 casos confirmados de dengue para 2.269, um aumento de quase 400 pacientes, segundo o levantamento da prefeitura.