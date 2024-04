Com três mortes por dengue confirmadas nesta segunda-feira (8), o Rio Grande do Sul chegou a 60 óbitos causados pela doença em 2024, o mesmo dia em que o Brasil ultrapassou o recorde histórico, com mais de 1,1 mil mortes pelo vírus. No RS, o avanço do mosquito Aedes aegypti preocupa especialmente nas regiões Norte e Noroeste, onde estão concentradas 55% das pessoas que morreram por causa do vírus no estado.