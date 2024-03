O noroeste gaúcho registra grande incidência de casos e mortes de dengue nos primeiros meses deste ano. Dos oito óbitos registrados no Rio Grande do Sul em 2024, seis estão na região. O mais recente ocorreu em Frederico Westphalen na última segunda-feira (26). Mas é Tenente Portela — município com pouco mais de 14 mil habitantes — onde há o maior número de mortes: três no total. Já em Cruz Alta e Santa Rosa há um óbito confirmado em cada município.