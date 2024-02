Os cuidados contra a infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, é solicitada por médicos, especialistas e poderes públicos. Um dos motivos pelos altos números da doença em 2024 é a presença do fenômeno El Niño, que potencializa episódios de chuva e o forte calor no Brasil e outras regiões do mundo. No entanto, outros insetos também são beneficiados pelas mudanças climáticas e se proliferam com mais facilidade nos meses do verão.