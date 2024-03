Quatro anos após o início da pandemia, Porto Alegre não conta mais com ambulatórios e salas apenas para atender pacientes com sequelas da covid-19. Isto não se faz mais necessário, por hoje existirem menos pacientes que precisam do serviço, segundo hospitais. Entre os que ofereciam lugares específicos para este atendimento estão o Hospital São Lucas da PUCRS, o Centro de Saúde IAPI e o Hospital Moinhos de Vento. A maior parte dos estudos conduzidos sobre o assunto na Capital ainda está em desenvolvimento, mas parte dos profissionais já têm uma ideia melhor sobre o comportamento da covid longa.