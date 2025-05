Xabi Alonso comandará o Real Madrid no Mundial, e Ancelotti fica livre para seleção, diz jornal

Ao que tudo indica, Xabi Alonso deve ser anunciado nos próximos dias como novo treinador do Real Madrid. De acordo com a imprensa espanhola, o técnico de 43 anos já vai comandar a equipe no Mundial de Clubes da Fifa, em junho. O clube descartou a possibilidade de disputar a competição com um comandante interino.

"O Madrid entende que não faz sentido contratar um treinador e deixá-lo em casa planejando a próxima temporada enquanto Solari (diretor de futebol), quase sem currículo, assume o comando da equipe em um torneio tão importante", escreveu o periódico esportivo espanhol Marca.

"Xabi vai encontrar muitos problemas desde o início. O primeiro: o revés de não ter conquistado nenhum título de expressão nesta temporada. O segundo: um elenco cheio de jogadores importantes lesionados. A terceira: uma equipe levada ao limite físico. O quarto: jogadores no elenco que sabem que será muito difícil continuar na próxima temporada. Quinto: muito pouco tempo para trabalhar, já que a maioria dos atletas parte para suas seleções antes da Copa do Mundo", completou.

Na sexta-feira, o Bayer Leverkusen anunciou a saída de Xabi Alonso ao fim da temporada europeia. Ele tinha contrato até junho de 2026, mas as partes decidiram pelo fim do vínculo em comum acordo. O espanhol foi contratado em 2022 e em pouco tempo marcou seu nome na história do clube, conquistando o inédito Campeonato Alemão, além da Copa da Alemanha e Supercopa.

Ainda de acordo com a publicação, a chegada de Xabi Alonso no Real vai deixar Carlo Ancelotti com caminho livre para, finalmente, fechar com a seleção brasileira. O técnico italiano de 65 anos é nome dos sonhos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).