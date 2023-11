Fadiga e perda de memória são alguns dos sintomas relatados por pacientes que desenvolveram covid-19 longa. O alerta é do chefe do Serviço de Medicina Interna do Hospital Moinhos de Vento, Regis Goulart Rosa, responsável técnico por um estudo que analisa os efeitos do coronavírus sobre a qualidade de vida em pacientes que passaram pela doença sem necessitar de internação.