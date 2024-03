O odor do corpo humano muda durante as fases da vida. Apesar dessa percepção, pouco havia se pesquisado sobre as alterações dos compostos químicos presentes no cheiro de fases da infância e adolescência, ou seja, a pré e a pós-puberdade. Em artigo publicado na revista Nature, pesquisadores de universidades da Alemanha se dedicaram a comparar os compostos presentes no odor da axila de pessoas entre 0 e três anos e entre 14 e 18 anos.



Eles coletaram a amostra de 18 crianças e adolescentes de cada grupo, sendo nove meninas e nove meninos. Descobriram que os odores entre as duas fases têm algumas diferenças importantes.



Durante os primeiros momentos da infância dos filhos, os pais conseguem identificá-los por meio do cheiro, que costumam preferir em relação ao de outras crianças.