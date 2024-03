O câncer de pele é um dos tumores mais frequentes no Brasil e no mundo, de acordo com o Ministério da Saúde. Diagnosticar as lesões precocemente é fundamental para a eficácia do tratamento, uma vez que muitos desses tumores podem gerar metástase. Pensando nisso, na próxima segunda-feira (25), um workshop gratuito ensinará profissionais da área da estética sobre como identificar lesões que podem ser o início de um câncer de pele.