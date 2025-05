"A gente tem que sair dessa", diz dirigente do Inter sobre lanterna no Brasileirão sub-20

Pablo (6) e Yago Noal (10) foram usados por Roger Machado no Gauchão. Rafaela Frison / Inter/Divulgação

O início da campanha do Inter no Brasileirão sub-20 não tem sido como o esperado pela direção e torcedores.

Após um começo promissor com duas vitórias, a equipe enfrentou uma queda de rendimento que ameaça o clube de rebaixamento — uma novidade na competição.

Em entrevista à Zero Hora, o diretor das categorias de base, Luiz Caldas Milano, analisou o momento da equipe e detalhou os processos internos que o clube tem implementado para reverter a situação.

— A gente tem que sair dessa. Temos nossos processos internos, de subir e descer guris para treinar no profissional. Estamos ajustando esses processos. Não esperávamos passar por isso, pois arrancamos com duas vitórias — declarou Milano.

O diretor também apontou para jogos em que o placar não refletiu o desempenho em campo.

— Temos feito alguns jogos que o placar não condiz. Às vezes deixamos de matar os jogos, os guris oscilam. Temos qualidade para estar saindo dessa de uma maneira mais tranquila. Temos conversado bastante internamente. Deveríamos estar melhor — afirmou.

O Inter tem apenas seis pontos em nove rodadas Brasileirão sub-20. Venceu Atlético Goianiense e Fluminense nos dois primeiros jogos, mas depois acumulou sete derrotas em sequência.

Integração com o profissional

Apesar dos resultados abaixo do esperado na competição nacional, Milano destacou o trabalho de integração entre a base e o profissional como um ponto positivo e um investimento no futuro do clube.

— Tentamos separar o resultado de campo do trabalho como um todo. Ele é importante, mas o trabalho com os meninos treinando no profissional está a cada dia mais maduro dentro do clube. Isso tem dado resultado, pois eles têm jogado. Nesse estamos no caminho certo — concluiu Luiz Caldas Milano.

Ricardo Mathias compõe o elenco profissional. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

O elenco profissional do Inter conta com nomes que poderiam estar no sub-20, como Luis Otávio, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Ricardo Mathias.

Raykkonen, de 16 anos, foi outro nome utilizado por Roger Machado recentemente. Pablo e Yago Noal também passaram pelo time principal este ano.

Nesta terça (13), em Belo Horizonte, o Colorado terá um confronto direto para escapar da zona do rebaixamento. O rival será o Atlético-MG, às 15h.