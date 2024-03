Ouvir o som dos pássaros e das cachoeiras, sentir o vento nos cabelos, colocar os pés na grama e na terra. O contato com a natureza costuma render relatos associados a tranquilidade, sossego e até mesmo conexão com a espiritualidade. A ciência explica, por meio de pesquisas e levantamentos, que esta proximidade traz benefícios para corpo e mente, contribuindo com a saúde dos seres humanos.