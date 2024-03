Fonte importante de nutrientes essenciais, os peixes ganham protagonismo no cardápio da Sexta-Feira Santa, já que muitas pessoas optam por evitar o consumo de carne vermelha como parte da tradição religiosa no dia que marca a crucificação e morte de Jesus Cristo. Tilápia, sardinha e salmão estão entre os principais tipos consumidos pelos brasileiros. No restante do ano, nem sempre estão na preferência - conforme levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), o brasileiro consome, em média, 4,35 quilos de peixes de cultivo por ano.