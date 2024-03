A 244ª edição da Feira do Peixe de Porto Alegre começou nesta segunda-feira (25) com baixa movimentação. De acordo com os vendedores das bancas, a circulação de clientes foi tranquila ao longo de toda manhã e tarde. A estimativa é de que os dias mais movimentados sejam a quarta (27) e a quinta-feira (28). A edição deste ano vai até a sexta-feira (29) no Largo Glênio Peres, no centro da Capital.