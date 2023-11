O anúncio de que a vacina contra a covid-19 será ofertada somente para grupos prioritários pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 2024 levantou dúvidas sobre o acesso ao imunizante pelo restante do público. De acordo com a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVac), as doses ainda não estão disponíveis na rede privada, porque as fabricantes não fizeram essa oferta para o setor — somente a vacina da AstraZeneca esteve à disposição por um tempo, mas, atualmente, não está.