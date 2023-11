Pacientes com cirurgias e exames marcados no Instituto de Cardiologia (IC) de Porto Alegre, nesta semana reclamam que o hospital estaria realizando somente procedimentos de urgência. No local, são disponibilizados serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e por convênios. O Sindisaúde-RS confirma que, segundo informações levadas ao sindicato que representa técnicos e auxiliares de enfermagem, os médicos anestesistas não estão atendendo pelo SUS, apenas o que é coberto por plano de saúde. O Instituto de Cardiologia nega a informação.