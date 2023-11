O Sindisaúde-RS, sindicato que representa técnicos e auxiliares de enfermagem, pretende entrar com uma ação coletiva pela reintegração dos funcionários demitidos pelo Instituto de Cardiologia (IC) de Porto Alegre, na semana passada. De acordo com a entidade, não houve garantia de pagamento das rescisórias por parte da gestão da instituição de saúde durante uma reunião realizada nesta segunda-feira (20). No início da manhã, a Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), que administra o instituto, entrou com pedido de recuperação judicial junto à Vara Regional Empresarial da Comarca de Porto Alegre.