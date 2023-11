Diante da escassez de informações sobre os efeitos da covid-19 na saúde da população, pesquisadores e epidemiologistas vão realizar a segunda fase da coleta de dados do maior estudo sobre a doença no Brasil: Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 (Epicovid 2.0). Na última terça-feira (31), a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, informou que a pasta contratou a pesquisa conduzida por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) para avaliar os impactos da covid longa.