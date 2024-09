A empresa Safety Ambiental foi selecionada para recolher e transportar os resíduos gerados pela enchente de maio que estão em dois terrenos de bota-espera em Porto Alegre. Os locais ficam na Avenida da Serraria, 2.517, no bairro Espírito Santo, na Zona Sul, e na Avenida Élvio Antônio Filipetto, no bairro Rubem Berta, na região do Porto Seco.