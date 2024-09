Está aberta a edição 2024 do concurso fotográfico Wiki Loves Monuments, iniciativa global promovida pela plataforma Wikipédia para ampliar o acervo disponível na enciclopédia colaborativa e contribuir com a preservação da memória e da identidade dos patrimônios históricos e bens de interesse cultural. As participações ocorrem por meio da postagem de imagens na própria plataforma.