Cão e gato desaparecidos durante incêndio em prédio no Centro Histórico são encontrados

Dois animais que estavam desaparecidos no incêndio em um prédio no centro de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (4), foram localizados com vida por volta das 13h. O gato Lulu e o cachorro Thor já estão com seus tutores e passam bem. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas que atingiram um apartamento no 8º andar do edifício localizado na Avenida Borges de Medeiros, 1.207, vizinho ao Cinema Capitólio, já foram controladas. Não houve feridos na ocorrência.