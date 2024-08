Após a enchente Notícia

Prefeitura de Porto Alegre publica novamente edital para retirada de resíduos de dois terrenos provisórios

Empresas devem apresentar propostas até quarta-feira (28) para realizar o transporte do entulho até o aterro de Santo Antônio da Patrulha. Primeiro chamamento, divulgado no início do mês, não teve vencedores

26/08/2024 - 17h18min Atualizada em 26/08/2024 - 17h19min