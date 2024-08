A prefeitura de Porto Alegre fará um novo chamamento para selecionar a empresa que vai retirar os resíduos pós-enchente de dois terrenos provisórios. O processo diz respeito ao transporte do lixo dos depósitos da Avenida da Serraria e do Porto Seco, até um aterro em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte.