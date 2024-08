A empresa selecionada para retirar os resíduos pós-enchente de dois terrenos usados como depósitos provisórios em Porto Alegre começou, nesta terça-feira (20), a realizar o transporte do material para Minas do Leão. Conforme o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), pelo menos 150 toneladas de entulho foram levadas do depósito da Voluntários da Pátria, no bairro Farrapos, para o aterro já nesta terça.