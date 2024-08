A Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR) foi credenciada nesta segunda-feira (5) pelo Consórcio Metropolitano Granpal para receber resíduos recolhidos após a enchente na Grande Porto Alegre. Com isso, as prefeituras da região podem destinar entulho para o aterro mantido pela companhia em Minas do Leão, mas cada município precisa firmar contrato com a empresa.