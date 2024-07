As prefeituras de Porto Alegre e Canoas suspenderam, neste sábado (20), o envio de resíduos da enchente para o aterro São Judas Tadeu, em Gravataí. O espaço foi proibido de receber novos materiais pela prefeitura de Gravataí a pedido do Ministério Público que cobrou adequação do local. O aterro tem até segunda-feira (22) para apresentar respostas.