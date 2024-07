A retirada da areia acumulada nas ruas das ilhas de Porto Alegre após a enchente de maio deve ser finalizada na próxima semana. De acordo com um balanço do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) desta sexta-feira (19), 90% do serviço está concluído na região. A expectativa da prefeitura é encerrar o recolhimento dos resíduos na Ilha da Pintada neste final de semana.