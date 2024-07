Quatro depósitos temporários de lixo em Porto Alegre estão com os dias contados 

Dos nove depósitos temporários de resíduos sólidos da enchente em Porto Alegre, um já foi fechado e quatro já estão com destino definido e dias contados. É o caso dos “bota-espera” (como são chamados pela prefeitura) que possuem contratos com a empresa MCT Transportes Ltda, que concluiu a liberação da área da Avenida Loureiro da Silva, 104, no final de junho. O material está sendo transportado até um aterro sanitário em Gravataí, na Região Metropolitana.