Os móveis, utensílios e outros objetos que se tornaram inservíveis e são descartados após a enchente em Porto Alegre percorrem um longo caminho até o seu destino final. Grande parte do lixo e entulhos são reciclados e conseguem ser reaproveitados em forma de outros materiais. Das 38 mil toneladas de resíduos que já foram recolhidos na Capital, cerca de 3 mil já foram encaminhadas até a última etapa do processo, o que representa 7% do total.