Após enchente Notícia

Areia vinda do Guaíba é retirada das ruas das ilhas de Porto Alegre e distribuída entre os moradores

De acordo com a secretária Municipal de Parcerias, Ana Pellini, um mutirão será realizado a partir desta quarta-feira (3) para acelerar o processo de remoção. Equipes da Marinha fazem a entrega do material para os interessados em cobrir os pátios que permanecem com lodo

02/07/2024 - 17h19min Atualizada em 02/07/2024 - 17h21min