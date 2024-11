Idoso que estava desaparecido é encontrado com vida após quatro dias de buscas em Porto Alegre

As buscas por um idoso desaparecido tiveram um final feliz após quatro dias de operação, em Porto Alegre. O homem, de 72 anos, que estava sumido desta a última terça-feira (12), foi localizado com vida na tarde deste sábado (16), na zona sul de Porto Alegre. Morador do bairro Lami, Eldemar da Silva, foi avistado por vizinhos da mesma região, que contataram as autoridades por volta das 14h30min, segundo o Corpo de Bombeiros. O homem tem Alzheimer, de acordo com familiares.