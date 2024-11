Localizada no encontro da Avenida Alberto Bins com a Rua Doutor Flores, a Praça Otávio Rocha voltou a ser alvo de edital da Prefeitura de Porto Alegre. O espaço começou a ser revitalizado neste ano por uma empresa, que acabou desistindo da conclusão por atos de vandalismo. Agora, a Secretaria Municipal de Parcerias recebe novamente projetos para adoção do local até o dia 3 de dezembro.