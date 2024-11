O governo dos Estados Unidos anunciou neste domingo (17) que o país irá investir mais de US$ 50 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 289,5 milhões, no Fundo Amazônia. O comunicado foi feito pela Casa Branca no dia em que Joe Biden desembarca em Manaus, no Estado do Amazonas, na primeira viagem do tipo feita por um presidente estadunidense em exercício.