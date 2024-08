Falta de energia provoca fechamento de todas as estações do trensurb nesta segunda-feira  

No começo da manhã desta segunda-feira (26), todas as estações do trensurb ficaram fechadas por 1 hora em razão de falta de energia. A Trensurb confirmou que o problema afetou o Centro de Controle Operacional. A falta de luz foi provocada, conforme a CEEE Equatorial, por um problema interno na Subestação Porto Alegre 9, que é de responsabilidade da empresa CPFL. A falha causou interrupção no serviço de fornecimento em bairros da zona norte e na entrada da Capital via Avenida Castello Branco.