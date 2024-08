Dos cerca de 80 abrigos com 6 mil animais existentes no auge da situação de calamidade da enchente, o número foi reduzido a três locais principais com 400 cães e gatos abandonados ou separados de seus tutores em Porto Alegre. Esses pontos contam com apoio da prefeitura e mão de obra de voluntários, sem os quais seria impossível continuar prestando assistência aos bichos.